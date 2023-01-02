У метро в Києві зібралися величезні черги: у чому причина

У понеділок, 2 січня, у столичному метро трапився колапс. Біля турнікетів зібралися величезні черги пасажирів.

На деяких станціях метро наразі працюють лише 2 турнікети. Як зазначають у КМДА, технічний збій у роботі автоматики стався через перепади напруги.

До теми У Києві через стрибки напруги стався масштабний збій у роботі метро: яка ситуація зараз

Які станції працюють у звичайному режимі

Як зазначають, стабільна робота метрополітену забезпечена на станціях:

"Героїв Дніпра",

"Почайна",

"Тараса Шевченка",

"Контрактова площа",

"Сирець",

"Палац Спорту",

"Кловська",

"Дружби народів",

"Видубичі",

"Славутич",

"Осокорки",

"Позняки",

"Харківська".

Фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання.

В метро зібрались величезні черги / Фото з місцевих телеграм-каналів

Про повне відновлення роботи турнікетів повідомлять додатково. У мережі киян закликають планувати свій маршрут завчасно через велике скупчення людей у метро.

У Києві під колесами потяга загинув чоловік: коротко