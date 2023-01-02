У метро в Києві зібралися величезні черги: у чому причина

2 січня 2023, 10:51
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Джерело:

КМДА

У понеділок, 2 січня, у столичному метро трапився колапс. Біля турнікетів зібралися величезні черги пасажирів.

На деяких станціях метро наразі працюють лише 2 турнікети. Як зазначають у КМДА, технічний збій у роботі автоматики стався через перепади напруги.

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Які станції працюють у звичайному режимі

Як зазначають, стабільна робота метрополітену забезпечена на станціях:

  • "Героїв Дніпра",
  • "Почайна",
  • "Тараса Шевченка", 
  • "Контрактова площа",
  • "Сирець",
  • "Палац Спорту",
  • "Кловська",
  • "Дружби народів",
  • "Видубичі",
  • "Славутич",
  • "Осокорки",
  • "Позняки",
  • "Харківська".

Фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання.

В метро зібрались величезні черги / Фото з місцевих телеграм-каналів

Про повне відновлення роботи турнікетів повідомлять додатково. У мережі киян закликають планувати свій маршрут завчасно через велике скупчення людей у метро.

У Києві під колесами потяга загинув чоловік: коротко

  • 24 грудня у столиці людина потрапила під колеса метро. Поїзди червоної гілки метро курсували за іншим маршрутом. Інцидент трапився на станції "Лісова".
  • На місці події працювали медики та правоохоронці. У КМДА зазначають, що спеціалісти проводили необхідну роботу, аби витягнути людину з-під потяга.
  • Станом на 18:53 рух поїздів червоною лінією метро відновили. Метрополітен запрацював у звичайному режимі після випадку падіння пасажира на колії.
  • Близько 20:30 рятувальники Києва повідомили, що тіло чоловіка, який потрапив під потяг, дістали. Співробітники ДСНС виявили, що чоловіка затиснуло між платформою та потягом.
  • Згодом рятувальники за допомогою аварійно-рятувального інструменту деблокували тіло загиблого та передали правоохоронним органам для проведення слідства та встановлення причин виникнення трагічного випадку.
Автор: Анна Романюк