Метрополітен Харкова відновив роботу: ексклюзивні кадри

Протягом трьох місяців харківський метрополітен служив людям за укриття. Від бомб та снарядів там ховалися приблизно 15 тисяч людей.

Підземка нарешті відновила свою роботу. Перший потяг поїхав о 7-й ранку 24 травня 2022 року. Скористатися послугами метрополітену можна з 7:00 до 19:00, передає кореспондентка 24 каналу.

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Запрацювали всі три гілки, окрім кількох станцій Салтівської лінії – від станції метро "Академіка Павлова" до станції "Героїв праці", а станція метро "Держпром" буде працювати тільки як пересадний вузол. Річ у тім, що там і досі живуть люди.

Водночас метрополітен залишиться сховищем на час повітряних тривог.

Інтервал між поїздами становить приблизно пів години. При цьому в перший тиждень роботи метрополітену, проїзд буде безкоштовним. Так, за даними міськради, врахували складне фінансове становище харків'ян, зумовлене війною

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Що зараз відбувається у харківській підземці / Фото 24 каналу

Яка зараз ситуація у Харкові та області: головне

Російські військові від початку повномасштабного вторгнення на територію України щоденно обстрілювали Харків. Найбільше перепало району Північна Салтівка. Він зазнав значних руйнувань.

Збройні сили Росії зранку 23 травня знову обстріляли Харків. Ворожий вогонь призвів до пошкоджень цивільних авто й кіосків. Унаслідок ранкового обстрілу одна людина постраждала. За попередніми даними, від вибуху один чоловік отримав контузію.

Протягом 22 травня російські окупанти із реактивних систем залпового вогню обстріляли Київський район.

Також тієї доби росіяни обстрілювали Циркуни, де двоє людей отримали поранення. У Первомайському та Балаклії також постраждало по одній людині.

Протягом ночі обстрілів зазнав Чугуївський район, внаслідок чого зайнялися приватні будинки, магазин та кафе. На щастя, ніхто не постраждав.

Збройні Сили України звільнили вже 24 населені пункти в Харківській області, які були під окупацією бойовиків. Серед них – село Кутузівка, мешканці якого жили у підвалі понад 2 місяці.