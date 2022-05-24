Метрополітен Харкова відновив роботу: ексклюзивні кадри
Протягом трьох місяців харківський метрополітен служив людям за укриття. Від бомб та снарядів там ховалися приблизно 15 тисяч людей.
Підземка нарешті відновила свою роботу. Перший потяг поїхав о 7-й ранку 24 травня 2022 року. Скористатися послугами метрополітену можна з 7:00 до 19:00, передає кореспондентка 24 каналу.
Увага "Лише душі з пекла могли таке зробити": як виглядає Північна Салтівка у Харкові через війну
Запрацювали всі три гілки, окрім кількох станцій Салтівської лінії – від станції метро "Академіка Павлова" до станції "Героїв праці", а станція метро "Держпром" буде працювати тільки як пересадний вузол. Річ у тім, що там і досі живуть люди.
Водночас метрополітен залишиться сховищем на час повітряних тривог.
Інтервал між поїздами становить приблизно пів години. При цьому в перший тиждень роботи метрополітену, проїзд буде безкоштовним. Так, за даними міськради, врахували складне фінансове становище харків'ян, зумовлене війною
У Харкові відновив роботу метрополітен: дивіться ексклюзивні кадри
Що зараз відбувається у харківській підземці / Фото 24 каналу
Яка зараз ситуація у Харкові та області: головне
- Російські військові від початку повномасштабного вторгнення на територію України щоденно обстрілювали Харків. Найбільше перепало району Північна Салтівка. Він зазнав значних руйнувань.
- Збройні сили Росії зранку 23 травня знову обстріляли Харків. Ворожий вогонь призвів до пошкоджень цивільних авто й кіосків. Унаслідок ранкового обстрілу одна людина постраждала. За попередніми даними, від вибуху один чоловік отримав контузію.
- Протягом 22 травня російські окупанти із реактивних систем залпового вогню обстріляли Київський район.
- Також тієї доби росіяни обстрілювали Циркуни, де двоє людей отримали поранення. У Первомайському та Балаклії також постраждало по одній людині.
- Протягом ночі обстрілів зазнав Чугуївський район, внаслідок чого зайнялися приватні будинки, магазин та кафе. На щастя, ніхто не постраждав.
- Збройні Сили України звільнили вже 24 населені пункти в Харківській області, які були під окупацією бойовиків. Серед них – село Кутузівка, мешканці якого жили у підвалі понад 2 місяці.