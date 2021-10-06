Мецгер склав повноваження голови правління "Укрексімбанку"

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву на звільнення. Посадовець визнав свою помилку та вирішив добровільно скласти повноваження.

Євген Мецгер пояснив свою відставку бажанням відновити репутацію "Укрексімбанку", яка постраждала через скандал із журналістами "Схем. Посадовець заявив, що його вчинку немає виправдання.

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Мецгер склав повноваження тимчасово

У заяві Мецгера йдеться про те, що він складає повноваження голови правління "Укрексімбанку" на час проведення слідчих дій та перевірки Наглядової ради. За словами посадовця, його реакція на питання журналіста була надто емоційною.

Ситуація, яка виникла навколо банку, є неприпустимою. Моя надмірно емоційна реакція та нестримана поведінка стосовно журналістів не мають виправдання. Повністю усвідомлюю свою відповідальність,

– заявив Мецгер.

Також посадовець зазаначив, що його подальші дії залежать від висновків Наглядової ради та правоохоронців.

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