Мецгера не знайшли: фігурантам справи про напад на журналістів так і не вручили підозри

Правоохоронці 6 жовтня прийшли у приміщення "Укрексімбанку", аби вручити підозри фігурантам справи про напад на журналістів "Схем". Однак їм це зробити не вдалося, бо ні Євгена Мецгера, ні Ігоря Тельбізова не було на робочих місцях.

Про те, що підозри фігурантам справи не вручили, видання пише з посиланням на слова речниці Київської міської прокуратури Надії Максимець.

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Мецгеру не вручили повідомлення про підозру

За словами Максимець, обох нападників на журналістів на робочих місцях не застали. Цікаво, що один з них пішов якраз перед візитом правоохоронців через чорний вихід, пояснивши це поганим самопочуттям.

Наразі вживають заходів для встановлення місця перебування цих людей, аби вручити їм підозри. Повістки та повідомлення про підозри, а також тексти цих документів залишили адміністрації банку, виконувачеві обов'язків голови правління.

У прокуратурі не називали конкретних імен, однак очевидно, що йдеться про голову правління банку Євгена Мецгера і директора з безпеки Ігоря Тельбізова, які є на скандальному відео.

Напад на журналістів в "Укрексімбанку": що відомо

Напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку": дивіться відео

Текст повідомлення PavlovskyNews:

Фігурантам справи про напад на журналістів так і не вручили підозри

За словами спікера Київської прокуратури Надії Максимчук, обох нападників на журналістів на робочих місцях не застали. Причому один з них пішов перед візитом правоохоронців через чорний вихід, пославшись на поганий стан здоров'я.

У прокуратурі не називають конкретних імен, однак очевидно, що мають на увазі

зважаючи голови правління банку Євгена Мецгера і директора з безпеки Ігоря Тельбізова, які фігурують в скандальному відео.

Правоохоронці поки не знають, де вони знаходяться, тому залишили їм повістки на допит за місцем роботи.