Мейвезер нокаутував японця Теншіна Насукаву: відео

У головній події шоу Rizin 14 легендарний американець Флойд Мейвезер молодший і кікбоксер з Японії Теншін Насукава провели трьохраундовий виставковий поєдинок за правилами боксу. Американець легко нокаутував свого суперника.

Мейвезер боксував першим номером, використовуючи перевагу в антропометрії. Діяв агресивно, однак і розважливо.

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Буквально перша акцентована атака Мейвезера завершилася нокдауном. Насукава продовжив бій, але було очевидно, що хлопець зломлений ментально. Хук по корпусу, хук в голову і він знову опинився на канвасі.

Втретє в нокдаун Мейвезер відправив японця лівим хуком в голову. На цьому бій і завершився.

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