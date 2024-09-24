На межі Київської та Житомирської області фіксували ціль з Білорусі: там була повітряна тривога

14:37, 24 вересня

Моніторингові телеграм-канали пишуть, що, швидше за все, на територію України з Білорусі залетів винищувач Як-130. Попередньо, це навчально-бойовий літак збройних сил Білорусі.

За даними моніторів, цей літак міг перетнути держкордон з Україною з боку Білорусі о 14:28 в районі Дятлик, Наровлянський район Гомельської області.