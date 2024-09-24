На межі Київської та Житомирської області фіксували ціль з Білорусі: там була повітряна тривога

24 вересня 2024, 14:32
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Автор: Владислав Кравцов

У низці областей України вдень 24 вересня пролунала повітряна тривога. Там на межі Київської і Житомирської області виявили невідому ціль.

Попередньо, вона прилетіла з території Білорусі. 24 Канал закликає жителів областей, де лунає тривога, перебувати в укриттях цивільного захисту.

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Що відомо про тривоги та загрози

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

14:47, 24 вересня

Відбій загрози з невідомою ціллю з Білорусі. Тим часом Повітряні сили пишуть про ударний БпЛА в східній частині Київської області, курс південно-західний.

14:38, 24 вересня

Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

14:37, 24 вересня

Моніторингові телеграм-канали пишуть, що, швидше за все, на територію України з Білорусі залетів винищувач Як-130. Попередньо, це навчально-бойовий літак збройних сил Білорусі. 

За даними моніторів, цей літак міг перетнути держкордон з Україною з боку Білорусі о 14:28 в районі Дятлик, Наровлянський район Гомельської області.

14:28, 24 вересня

У Повітряних силах написали, що повітряна ціль (не швидкісна) на межі Київської та Житомирської областей, перетнула державний кордон з території Білорусії, курс південний.