Експонат встановили як інсталяцію до 10-ї річниці створення 18 окремої бригади армійської авіації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Чому у Полтаві прибрали інсталяцію гелікоптера Мі-2?

Як повідомили Суспільному у пресслужбі 18-ї бригади армійської авіації, ввечері 17 вересня на місце відпочинку Петра I встановили гелікоптер Мі-2 як інсталяцію до 10-річчя створення 18-ї окремої бригади армійської авіації. Планувалося, що експонат пробуде там близько трьох тижнів.

Втім, вже наступного вечора – 18 вересня – його демонтували.



У Полтаві встановлювали інсталяцію з гелікоптером Мі-2 / Фото з соцмереж

Містяни по-різному оцінили появу гелікоптера. Для одних це була хороша фотозона і спосіб віддати шану авіаційним підрозділам, інші ж побоювалися, що під час повітряних атак муляж росіяни можуть сплутати з реальною бойовою технікою.

Хто відповість, якщо туди буде приліт? Я поряд живу, тому мене напружує військова техніка, встановлена біля житлових будинків, навіть якщо це муляж,

– писали у коментарях.

Полтавці пропонували поставити на місце Петра I скультуру якогось полтавського митця, але не війському техніку, що нагадало багатьом пам'ятники з Т-34, який зокрема прибрали і у Полтаві. Інші ж загалом не проти такої інсталяції, але після війни.

