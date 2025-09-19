Експонат встановили як інсталяцію до 10-ї річниці створення 18 окремої бригади армійської авіації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Чому у Полтаві прибрали інсталяцію гелікоптера Мі-2?
Як повідомили Суспільному у пресслужбі 18-ї бригади армійської авіації, ввечері 17 вересня на місце відпочинку Петра I встановили гелікоптер Мі-2 як інсталяцію до 10-річчя створення 18-ї окремої бригади армійської авіації. Планувалося, що експонат пробуде там близько трьох тижнів.
Втім, вже наступного вечора – 18 вересня – його демонтували.
У Полтаві встановлювали інсталяцію з гелікоптером Мі-2 / Фото з соцмереж
Містяни по-різному оцінили появу гелікоптера. Для одних це була хороша фотозона і спосіб віддати шану авіаційним підрозділам, інші ж побоювалися, що під час повітряних атак муляж росіяни можуть сплутати з реальною бойовою технікою.
Хто відповість, якщо туди буде приліт? Я поряд живу, тому мене напружує військова техніка, встановлена біля житлових будинків, навіть якщо це муляж,
– писали у коментарях.
Полтавці пропонували поставити на місце Петра I скультуру якогось полтавського митця, але не війському техніку, що нагадало багатьом пам'ятники з Т-34, який зокрема прибрали і у Полтаві. Інші ж загалом не проти такої інсталяції, але після війни.
Які ще пам'ятники імперсько-радянської епохи зносили в Україні?
- 9 грудня 2023 року у Києві знесли пам'ятник Миколі Щорсу на бульварі Шевченка. Монумент буде зберігатись у Державному музеї авіації України імені Антонова.
- Щорс командував армією під час успішного наступу більшовиків на Київ у 1919 році. Радянська влада активно використовувала його образ як борця проти УНР, хоча сам Щорс був суперечливою постаттю. Вважається, що 1919-го його вбили свої ж.
- 5 березня того ж року низку радянських пам'ятників знесли на Львівщині. Зокрема, декомунізацію провели у Борині, Топільниці, Стрілках та в Луках.
- В Одесі демонтували пам'ятник Катерині ІІ. Монумент почали прибирати ввечері 28 грудня 2022 року. На місці, де стояла російська імператриця, замайорів український прапор.