Українські пілоти показали, як знищують російські "Шахеди" з гелікоптерів Мі-24

Українські військові оприлюднили відео, на якому ударні вертольоти Мі-24 знищують російські безпілотники. Ці кадри ілюструють ефективність гвинтокрилої авіації у протидії повітряним загрозам.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео 11 окремої бригади армійської авіації "Херсон".

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Як Мі-24 нищать російські "Шахеди"

На опублікованих кадрах видно, як вертольоти Мі-24 знищують російські безпілотники, використовуючи дистанційно керований чотириствольний авіаційний кулемет ЯкБ-12,7 з обертовим блоком стволів. Ця зброя, що стріляє патронами калібру 12,7 на 108 міліметрів, дозволяє ефективно вести вогонь по повітряних цілях.

Бойова робота Мі-24 по російських дронах: дивіться відео

Опубліковані кадри демонструють, що ударні вертольоти Мі-24, завдяки високій маневреності та потужному озброєнню, здатні швидко реагувати на загрозу з боку ворожих безпілотників. Попри тривалий термін служби, ці вертольоти залишаються ефективними у виконанні бойових завдань, використовуючи доступне озброєння замість дорогих та дефіцитних ракет.

Нагадаємо, що нещодавно Україна отримала від Франції перші літаки Mirage 2000. Однак точної кількості переданих літаків не вказали.