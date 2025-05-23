Загиблий в авіатрощі Мі-8 російський пілот евакуював Януковича з України, – ЗМІ

У п'ятницю, 23 травня, в Орловській області Росії розбився гелікоптер Мі-8. З'явилися нові деталі про загиблих членів екіпажу.

Один з окупантів був учасником агресії проти України з 2014 року і долучився до евакуації Януковича в Росію. На це звернув увагу журналіст Денис Казанський, передає 24 Канал.

Дивіться також Елітне село: в Офісі генпрокурора розповіли, де зараз Янукович

Що відомо про авіатрощу

Гелікоптер Мі-8, який летів у бік Смоленської області, розбився нібито внаслідок відмови двигуна близько 14:00. За попередніми даними, він упав на території занедбаного хімічного підприємства.

Спершу росЗМІ писали про загибель пілота та бортмеханіка, а згодом – усіх 3 членів екіпажу. Серед них "юний випускник 2024 року", а також учасник загарбницької війни проти України.

Один із загиблих учора в російському вертольоті, що впав, пілотів – був учасником агресії проти України з 2014 року і брав участь ще в евакуації Януковича в Росію. Вертоліт збивав українські дрони, у якийсь момент його двигун відмовив,

– написав Казанський.

З'явилися нові деталі про загиблий екіпаж Мі-8 / Скриншоти Дениса Казанського

Детальніше про одного загиблого на умовах анонімності розповіла буцімто його теща. Вона хизувалася іншими "геройствами" зятя – участю у війні в Сирії, а також висадкою десанту в Гостомелі в перші дні повномасштабного вторгнення в Україну.

Окрім того, росіяни переконують, що екіпаж Мі-8 рятував мирних жителів, відводячи вертоліт від житлової забудови.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що незаконно перетнути державний кордон України у 2014 році Януковичу допомагали особистий охоронець Владіміра Путіна Сергій Морозов та екскомандувач Південного військового округу Олександр Галкін.