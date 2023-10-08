Перехоплення російського Мі-8: Буданов розповів, що було найскладнішим в операції "Синиця"

Розвідка виманила в Україну російський вертоліт та захопила його. Під час цієї унікальної операції вдалося отримати цінний вантаж і дуже корисну інформацію.

Начальник ГУР розповів, що було найскладнішим в "Синиці". Кирило Буданов зауважив, що в історії людства таких операцій було лише декілька.

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Що було найскладнішим в операції "Синиця"

Найскладнішою справою виявилося вмовити Кузьмінова викрасти Мі-8, на якому він проходив службу. Буданов розповів, що пілот нервував і не дуже вірив у те, що все вийде.

Однак, розвідники вели з Кузьміновим довгі бесіди і пообіцяли гарантувати безпеку, зокрема під час перетину кордону.

Технічна частина операції — непомітно для всіх вивезти його сім'ю — теж виявилася непростим завданням,

– підкреслив начальник ГУР.

Буданов додав, що таких операцій в історії людства було п'ять – сім. Одразу згадав лише одну, коли за часів СРСР американські спецслужби вмовили радянського пілота викрасти МіГ-25 і перегнати цей надзвуковий перехоплювач до Японії.

Зверніть увагу! 9 серпня на територію України перелетів російський вертоліт Мі-8 АМТШ. Операцію готували пів року.

У ГУР розповіли, що "Синиця" матиме довготривалі наслідки для агресора, його морально-психологічного стану, сектору безпеки та оборони. Під час операції вдалося отримати надзвичайно важливу інформацію про авіацію та багато інших деталей, які допоможуть захищати українське небо та знищувати ворога.

До речі, разом з Мі-8 українські захисники отримали деталі до літаків Су-27 та Су-30СМ.