Ми багато дали Україні, а вони нам нічого не дали, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати надали Україні значну допомогу. Але натомість нібито нічого не отримали.

Про це він заявив під час прямого ефіру NTD.

Яку заяву зробив Трамп?

Дональд Трамп заявив, що США надали Україні сотні мільярдів доларів допомоги, але нічого не отримали натомість.

Ми багато дали Україні, а вони нам не дали нічого. Ми надали сотні мільярдів доларів. Я передав Україні Javelin,

– сказав він.

Крім того, під час цієї розмови із журналістами 19 жовтня Трамп також заявив, що Росія нібито нормально поводиться щодо України та майже нічого не робить.

Водночас Москва продовжує завдавати ударів по українських містах, цивільних об’єктах та інфраструктурі. Зокрема, 19 жовтня російський дрон типу "Шахед" атакував парк у Новій Водолазі на Харківщині.

Унаслідок удару загинули шестеро людей, серед яких троє дітей, ще 14 мирних жителів дістали поранення. Наймолодшій загиблій, Ангеліні, було трохи більше ніж рік, а її мама померла в лікарні.

Президент України Володимир Зеленський після атаки закликав посилити українську ППО та не послаблювати санкційний тиск на Росію. Він також наголосив на необхідності продовження оборонної допомоги Україні з боку США та європейських партнерів.