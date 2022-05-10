Ми будемо постачати Україні сучасну зброю і навчати її бійців, – глава МЗС Німеччини
Увесь цивілізований світ став на захист України в нашій боротьбі з Росією. Долучилась до постачання зброї й Німеччина, про що раніше не мовилось.
Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок, перебуваючи з візитом в Україні, заявила, що її держава стоїть на одному боці з нами. Міністерка відвідала звільнену від окупації Бучу на Київщині, повідомляє 24 канал.
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Німеччина допоможе в розслідуванні та розмінуванні
Під час візиту в Бучу на Київщині Анналена Бербок поговорила з генпрокуроркою України Іриною Венедіктовою. За словами німецької міністерки, їй стало ясно наскільки важливим є міжнародне розслідування злочинів росіян.
Німеччина надасть своїх фахівців та допомогу. Ці картини вбитих жінок та чоловіків є жахливими в німецьких газетах. Але зовсім інші відчуття бути на місці і бачити, де нарешті поховані ці люди, після того як вони багато днів лежали просто на вулиці,
– сказала Бербок.
Саме тому Німеччина підтримує не тільки роботу міжнародного трибуналу. Бербок з Венедіктовою обговорили ще й покращення координації міжнародної допомоги в цьому напрямку.
"Необхідно надати судово-медичну допомогу з боку Німеччини. Ми саме будемо допомагати розслідувати сексуальні злочини. Мій візит і розмова з генпрокурором підтвердили, що мовиться не тільки про допомогу в зборі даних і свідчень на місцях в Бучі. Треба, щоб були свідчення тих людей, які мусили тікати і як вони пережили ті жахливі моменти перед втечею", – каже німецька міністерка.
Анналена Бербок також відвідала й понищений росіянами Ірпінь. Вона наголосила: важливо, щоб люди змогли повернутися в місто.
Треба, щоб місто було відновлене, розміноване. Ми будемо також допомагати в цьому розмінуванні, мовиться й про розмінування у різних містах та селах,
– сказала вона.
Постачання зброї для України
Бербок заявила, що Україна не повинна залишатися сама в своїй боротьбі. Саме тому Німеччина буде постачати нам сучасну зброю.
Наша ціль – це постачання зброї і постачання її саме в цей момент, коли відбувається брутальна війна, напад на Україну. Воно означає, що не будуть повторюватися такі страшні злочини, які я сьогодні побачила. Таке постачання також сприятиме тому, щоб такі злочини ніколи не повторювались ніде більше, щоб ніде не могла загинути молода жінка з своєю тримісячною дитиною,
– наголосила німецька міністерка.
Вона також звернула увагу на те, що має дані про кількість вбитих в Україні дітей з 24 лютого. Таких понад 200, але інформація неточна.
"Якщо погортати ці відомості як мати чи батько, то цій людині просто розірветься серце. Це викликає відповідальність і ми будемо посилено підтримувати вашу країну і в воєнному плані", – сказала Бербок.
Навчання українських військових
За словами німецької міністерки, до того, що нас вже постачали, через декілька днів почнуть ще й готувати українських солдат. Їх вчитимуть користуватися пересувними гаубицями.
"Ми працюємо з німецькими підприємствами над тим, щоб Україна одержала найсучасніше озброєння і могла захищати свої міста від майбутніх нападів. Ми будемо підтримувати європейську Україну і в фінансовому плані, економічному, технологічному, політичному й так само в питанні енергетики на тривалий час", – запевнила Бербок.
Як Німеччина підтримує Україну
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що його країна постачатиме нашій державі зброю. Адже дії Путіна не залишають іншого вибору. Також Німеччина буде підтримувати Україну всіма можливими способами.
- Також країни ЄС узгоджують ембарго на російські енергоносії. Обмеження мають запровадити разом із 6 пакетом санкцій Європейського Союзу проти Росії. Німеччина такий крок підтримала.
- Крім того, Німеччина запевнила, що не платитиме за російський газ у рублях ні зараз, ні будь-коли в майбутньому. Саме таку вимогу висувала Росія на забаганку Путіна.
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