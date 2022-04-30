Ми й далі б'ємо ворога, – десантники 95 та 79 бригад закликали українців не сіяти зраду

Незламні українські герої вирішили підняти бойовий дух мирного населення. Вони запевняють – активна ліквідація окупантів триває, тож не варто поширювати панічних настроїв та підігравати ворогу.

Хоробрі десантники 95-ої та 79-ї бригад записали звернення до українців. До такого кроку їх підштовхнуло поширення у соціальних мережах різноманітної зради.

Читайте також Тепер люди хочуть їх вбити, – Зеленський про зміну ставлення українців до перемовин з росіянами

Звернення десантників

Наші неймовірні захисники наголосили: вони і далі б'ють ворога та готові виконувати будь-яке бойове завдання, яке перед ними поставить Україна.

Без втрат на війні не буває, ім'я кожного загиблого побратима навіки закарбоване у наших серцях та в серцях всього українського народу. Ми ж робимо усе, щоб їхній подвиг та їхні жертви не були марними, ми продовжуємо нищити російських загарбників,

– сказали наші герої.

Також вони додали, що кожен наш боєць вмотивований ліквідовувати окупантів та тримає зброю зарядженою, а бойовий дух – на висоті.

Відважні захисники України підкреслили – у наших рядах немає жодних занепадницьких чи панічних настроїв, кожен герой прагне звільнити нашу землю від окупантів. Кожен українець на своєму місці може сприяти нашій перемозі та допомагати армії бити ворога. Росіяни намагаються розхитати бойовий дух нації через психологічні операції у соцмережах, але наші незламні воїни впевнені – досягнути своїх цілей ворогу не вдасться.

Ліквідація окупантів: коротко

Хоробрі ЗСУ у зоні ООС завдали ворогу нових болючих втрат. На Сході ворог 4 рази йшов у наступ, але єдине, чого досягнув – великих втрат особового складу та бойової техніки.

Дивіться до теми – як "друга армія світу" тікає від ЗСУ: відео