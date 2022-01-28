Ми ділимося планами, і Байден знає про наші справи, – Зеленський

Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за те, що він цікавиться українським питанням та знає багато деталей. Український лідер зауважив: вони з президентом США діляться планами і заходами.

Президент заявив, що Україна вдячна США за постійну підтримку суверенітету та територіальної цілісності.

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Ми розуміємо, які ризики – пріоритетні

Водночас Зеленський наголосив: саме він є Президентом України. Він перебуває у своїй країні та знає деталі глибше, ніж лідер будь-якої іншої держави.

Питання не у президентові США. Так, ми розуміємо, які ризики, і які ризики – пріоритетні. Ми говорили про багато речей. Я б хотів пояснити ситуацію, що важливо, що президент знає ситуацію від мене, а не від посередників, – заявив Зеленський.

Український лідер наголосив, що дуже важливо, аби не тільки спецслужби. обмінювалися інформацією. Зеленський наголосив: "треба бути тут і розуміти всі деталі".

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