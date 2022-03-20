"А ми на дно Володю пустим, і там займеться ним рапан": бадьора пісня від одеських захисників

Одеса активно готується до зустрічі російських окупантів. Поки ворожий десант боїться проводити висадку на берег, музикант Микола Серга складає бадьорі пісні для підйому бойового духу.

Скринька української творчості часів протистояння російським окупантам поповнилася ще одним хітом. Свій внесок у культурний фонд зробили одеські захисники.

Читайте також Це може стати і реальністю Європи: як виглядатиме війна у Берліні – відеоприпущення

"А ми на дно Володю пустим"

Відомий музикант та ведучий Микола Серга склав пісню про те, яке майбутнє очікує на російський десант в Одесі. Окупантам краще задуматися, штурм міста не закінчиться для них щасливо.

Пісня одеських захисників: відео

Дивіться також: Захисники Харкова нагадали, що стоятимуть до кінця