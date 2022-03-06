Ми доб'ємося цього, – опрацьовуються різні варіанти, як закрити небо над Україною

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна продовжує добиватися закриття неба.

Наразі опрацьовуються різні варіанти, як це зробити. Кулеба впевнений, що ми зможемо змінити ситуацію на свою користь, але потрібно продовжувати тиснути.

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Опрацьовуються різні опції та різні варіанти того, як можна закрити небо над Україною, як можна вичистити з неба російські літаки. Це надзвичайно складна тема. Не припиняйте вимагати цього. Рано чи пізно ми доб'ємося того, що в той чи інший спосіб ми змінимо на свою користь ситуацію в українському небі, але для цього треба безперервно тиснути,

– заявив Дмитро Кулеба.

Також він розповів, що обговорював питання постачання бойових літаків з держсекретарем Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Польщі.

Номенклатуру розголошувати не можна зі зрозумілих причин, але Кулеба запевнив, що серед наших партнерів є чітке розуміння того, що нам потрібні бойові літаки, аби зупинити варварське знищення українських міст та їхніх жителів з неба.

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