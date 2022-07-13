Ми докладаємо значних зусиль, – Зеленський у зверненні розповів про розблокування моря

Російські кораблі досі блокують судноплавство у Чорному морі. Однак українська влада робить усе можливе, щоб відновити імпорт продовольства.

Про це під час свого вечірнього звернення 13 липня розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Також глава держави розповів про останні ворожі обстріли та неминуче покарання для окупантів.

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Зеленський привітав лауреатку медалі Філдса Марину Вязовську

Президент розповів, що 13 липня підписав указ про нагородження орденом "За заслуги" І ступеня Марини Вязовської – української математикині, яка цьогоріч стала лауреаткою медалі Філдса.

Це дуже вагома й престижна відзнака – її називають Нобелівською премією з математики. Українка пані Вязовська стала другою жінкою за всю історію премії з 1936 року, яка виграла цю медаль,

– зауважив Зеленський.

Вязовській вдалося розв'язати задачу про пакування сфер у 8-вимірному просторі. За словами науковців, вона запропонувала дуже сильні ідеї й допомогла розв'язанню пов'язаних задач.

"Сьогодні я хочу подякувати пані Марині. Подякувати не тільки за її роботу, за дуже потужний математичний результат, а ще й за те, що вона допомагає всім нам, усім українцям, захищати нашу свободу й незалежність", – додав глава держави.

Він розповів, що під час церемонії вручення медалі Філдса на Світовому конгресі математиків Вязовська у своїй промові говорила про Україну, війну, яку розпочала росія, та злочини російських окупантів.

"Пані Марина навчалася в Україні, в Києві, працює у Швейцарії, в Лозанні, очолює кафедру теорії чисел. І я вірю, що настане той день, коли Марина Вязовська зможе повернутися в Україну й викладати тут", – зазначив Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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