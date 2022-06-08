Ми домовлялись про тишу, а не забуття: у Києві й Львові з'явилися банери про оборонців Маріуполя

У Львові та Києві 8 червня повісили банери, присвячені оборонцям "Азовсталі". Андрій Садовий наголосив, що українці не забули про своїх героїв.

На банері зображений металургійний завод “Азовсталь” у формі серця. Саме цей меткомбінат став символом незламності українських героїв.

До теми Дружини захисників Маріуполя хочуть залучити Червоний Хрест до перевірки умов полонених

Ми пам'ятаємо, – Садовий

На плакаті додали напис англійською мовою із закликом звільнити захисників "Азовсталі". Повісили його у центрі, на будівлі Львівської міської ради.

Ми домовлялись про тишу, але не забуття. Львів пам'ятає про відважних захисників Маріуполя,

– наголосив мер міста Андрій Садовий.

Він також закликав світову спільноту робити все необхідне, щоб кожен український військовополонений повернувся додому.

До речі, за словами міського голови, такий самий банер прямо зараз вивішують у Києві.



У Львові вивісили банер на підтримку полонених захисників Маріуполя / Фото Андрія Садового

Що відомо про евакуацію захисників Маріуполя

17 травня у Міністерстві оборони України повідомили, що розпочалася евакуація військових з заводу "Азовсталь". 53 важкопоранених бійців відвезли у медичні заклади в окупований у 2014 році Новоазовськ. Ще 200 наших захисників доправили гуманітарним коридором в захоплену Оленівку. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр казала, що для повернення героїв додому, Київ проведе обмін полоненими з Москвою. Влада закликала українців мовчати, щоб не нашкодити нашим оборонцям.

Читайте також До Києва доправили тіла загиблих на "Азовсталі": розпізнавання ускладнене

6 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що у полоні росіян перебувають понад 2,5 тисячі захисників Маріуполя. Глава держави запевнив, що державі-агресорці не вигідно застосовувати проти наших військових тортури, адже вони стали "публічними полоненими".

Зараз над визволенням бійців працює Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Катерина Прокопенко – дружина командира полку "Азов" Дениса Прокопенка – зазначила, що відомство максимально серйозно ставиться до питання обміну бійців. Тож вона вірить у те, що розвідникам вдасться звільнити її чоловіка.

До теми дивіться відео про те, як на "Азовсталь" доправляли підмогу гелікоптерами: