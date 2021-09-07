Ми дотягуємо без політичного оформлення, – аналітик про Україну як союзницю США поза НАТО

Верховна Рада України планує розглянути звернення до американського Конгресу про надання Україні статусу основної союзниці США поза НАТО. Статус надасть нашій державі чимало переваг, проте може і нашкодити.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив міжнародний аналітик Олександр Краєв. За його словами, статус союзника США насамперед стосується співпраці озброєних сил на технічному та інформаційному рівнях.

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Що дає Україні статус союзниці

Україна як основна союзниця США поза НАТО, на думку Краєва, отримає:

лізингове (орендне) озброєння;

доступ до найновіших технологій;

величезні знижки;

першочерговість у постачанні озброєння;

долучення до спільних тренувань, миротворчих місій та контртерористичних операцій.

Аналітик вважає, що статус також має певні інфраструктурні проєкти, як-от в аерокосмічній галузі чи в галузі розвитку цільової промисловості.

Краєв: Положення вже втілили

На думку Краєва, величезна кількість положень щодо статусу вже втілили у так званій Рамковій стратегічній угоді. Її планують підписати з Пентагоном щодо результатів візитку Володимира Зеленського до Вашингтону.

Що таке Рамкова стратегічна угода? Рамкова угода щодо стратегічних основ оборонного партнерства – це документ спільної оборонної політики Міністерства оборони України та Міністерства оборони США. Угода визначає цілі оборонного партнерства та порядок їхнього досягнення. Домовленості означають для України активність українсько-американського співробітництва в оборонній сфері, що посилить обороноздатність України.

Як би це дивно не звучало, але ми вже за більшістю показників дотягуємо до основного союзника США поза НАТО. Просто без політичного оформлення цього статусу,

– наголосив аналітик.

Чи не зупинить статус членство в НАТО

За словами Краєва, ключовим питанням є дійсно, чи не заблокує статус союзниці членство України в НАТО. "Починається дуже складна політична гра. По суті в самому законодавстві США нема жодних запобіжників про те, що основний союзник США поза НАТО не може претендувати на членство у НАТО", – пояснив аналітик.

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Краєв зауважив, що з іншої сторони є позиція частини військових експертів, які вважають, що Україні немає сенсу набувати цього статусу. Адже це загрожуватиме нашій інтеграції в НАТО і ставитиме під питанням позицію США.

З іншої сторони, відзначив аналітик, дуже багато конгресменів кажуть про те, що для України статус буде політичним закріпленням рівня співпраці України. Хоч у Вашингтоні не готові до української ініціативи.

"У них займе певний час розбір позиції Києва і розуміння, чому прямо зараз порушують цю тематику", – акцентував Краєв.

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