Ми готові бути союзником не за протоколом чи етикетом, – Зеленський звернувся до послів

Президенту Володимиру Зеленському у Софії Київській вручили вірчі грамоти іноземні посли в Україні. Глава держави наголосив на необхідності злагодженості у допомозі та співпраці, адже зараз серце вільної Європи б'ється в Україні.

Відтепер вірчі грамоти завжди вручатимуть на території Софійського собору. За словами українського президента, серце української столиці б'ється саме тут.

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Софія Київська береже українську націю, – Зеленський

Це особливе місце для нашої країни та для нашого народу. Це місце сили, яка надихає українську націю та береже українську державність, коріння якої – не вікове, а понад тисячолітнє,

– пояснив Зеленський.

Глава держави наголосив, що князь Ярослав Мудрий був великим дипломатом. Його філософія полягала у тому, щоб створювати не руїни, а родини. Його доньки та онучки посідали королівські престоли у країнах Західної Європи. Зеленський зауважив, що посли зараз доєднались до частини спільної історії та спільного коріння.

Нас хочуть позбавити і минулого, і майбутнього, – президент

Сьогодні 99 днів, як нас хочуть позбавити і минулого, і майбутнього: зруйнувати пам'ять та знищити віру. 99 днів ми не даємо цього зробити – звісно, не без вашої важливої підтримки,

– сказав глава держави.

Те, що посли зараз перебувають у Києві, – це вже допомога Україні. Глава держави подякував всім дипломатам, що залишались в Україні максимально довго під час війни та максимально швидко повернулись.

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Президент подякував послам, які не виїжджали з Києва

Я хочу подякувати всім, хто протягом 99 днів не покидав серце України взагалі. Це посол Польщі Бартош Ціхоцький та нунцій Ватиканського престолу Вісвальдос Кульбокас,

– додав Зеленський.

Президент вручив державні нагороди дипломатам. Він зазначив, що не лише Україні потрібні реформи, а й іншим – у своєму баченні України. Інші держави мають бачити українців партнерами та союзниками, а не "проблемним та далеким родичем".

Світ по-новому відкрив Україну

За ці 99 днів світ по-новому відкрив Україну: аплодує і захоплюється стійкістю та мужністю, розповів Зеленський. Українці обрали не втечу та капітуляцію, а боротьбу.

Українці точно переможуть в цій війні, проте питання у тому, хто стане частиною перемоги.

Весь світ розуміє, що зараз Україна – це щит Європи, але до кожного щита потрібні мечі.

Зеленський закликав надати Україні необхідну зброю для захисту.

Президент попросив підтримати українців та повірити в них.

Той, хто стоїть тут, ставиться до нас так само, як ми до нього. Його наміри завжди будуть світлими, дружба – щирою, слово – твердим, а дія – рішучою,

– наголосив Зеленський.

Президент повідомив, що Україна з 24 лютого вже зрозуміла, хто – друг, а хто – "для галочки". Києву нещирі рукостискання більше непотрібні.

Дивіться церемонію прийняття вірчих грамот у Софії Київській: