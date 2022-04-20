Ми готові до будь-якого формату обміну наших людей у Маріуполі на російських – Зеленський

Президент Володимир Зеленський готовий обміняти російських військових, які перебувають у полоні, на українських людей в Маріуполі.

Про це він заявив під час брифінгу з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, передає 24 канал. Зеленський визнав, що ситуація в Маріуполі погіршується.

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Готовий до будь-яких форматів

Президент наголосив, що готовий до різних форматів обміну українців, як цивільних, так і військових, в Маріуполі. У відповідь Україна може передати російських військових.

Ми готові до різних форматів обміну наших людей на російських військових, яких вони залишили. І трупи, і поранених вони кидали. Ми готові заради наших людей, як військових, так і цивільних, на будь-який формат обміну, – заявив Зеленський.

Окрім цього, Президент підтвердив, що готовий до діалогу з Володимиром Путіним.

Є два варіанти, як допомогти Маріуполю

Перший – необхідна серйозна допомога від партнерів із важким озброєнням. Як тільки техніки буде вдосталь, то можна провести операцію із розблокування Маріуполя. Поки що її недостатньо.

Другий – дипломатичний. Однак Росія на це не погоджується. Вона просто "продовжує гратися" й надалі.

Зеленський підкреслив, що захисники Маріуполя не збираються здаватися. Вони хочуть розблокування і перемоги української армії.

На щастя, за увесь час російської облоги вдалося евакуювати з Маріуполя кілька десятків тисяч людей на територію України, де немає бойових дій. Та, на жаль, кілька тисяч людей повірили загарбникам і поїхали на окуповані території або в Росію. Зеленський назвав це трагедією – про їхню долю поки нічого невідомо.

Брифінг Володимира Зеленського та Шарля Мішеля, голови Європейської ради: дивіться відео