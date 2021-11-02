Ми готові до нового витка бойових дій, – командувач ОС

Командувач ОС Олександр Павлюк заявив, що українські війська готові до можливого нового витка бойових дій на Донбасі. Росія веде гібридну війну і командування чудово це розуміють.

Збройні Сили готові до нових потенційних спроб ескалації конфлікту з боку Росії. Також наші військові відпрацювали оборонні та контрнаступальні операції.

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Росія продовжує провокації

За словами Олександра Павлюка, що основною ціллю Кремля зараз є максимальне зниження потенціалу України. Це потрібно для того, щоб змусити нашу владу сісти за стіл переговорів на умовах Росії. Доказом того є численні провокації, коли Москва намагається звинуватити ЗСУ в порушенні режимі тиші та обстрілах територій Донбасу.

Попри те, за словами командувача Об'єднаних Сил, Україна продовжує дотримуватися взятих на себе зобов'язань, на відміну від Росії. Однак українські військові готові до можливого загострення конфлікту.

Ми чудово розуміємо те, хто є перед нами. Чудово розуміємо те, як Росія веде війну. Ми готові до ескалації, готові до нового витка бойових дій. Крім стабілізаційної операції, в нас готова оборонна операція, по можливості проведемо і контрнаступальну операцію. Війська до цього готові,

– заявив Павлюк.

Командувач ОС впевнений, що українська армія у будь-якому випадку вистоїть у протистоянні з Росією.

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