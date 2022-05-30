Ми готові вас зустріти квітами, але пластиковими на могили, – Братчук різко відповів окупантам

Росіяни знову обстріляли Одещину, місцеві жителі чули кілька вибухів. Зокрема, вже вшосте влучили по мосту через Дністровський лиман. Також з’явилися чутки, що вони планують наступ на регіон, на що Сергій Братчук різко відповів окупантам.

Деталі про ракетний удар на Одещині

Речник Одеськї ОВА Сергій Братчук підтвердив, що дійсно на світанку 30 травня окупанти завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман на Одещині.

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За його словами, спрацювали і системи протиповітряної оборони. Зокрема, українським військовим вдалося за допомогою ППО збити одну з російських ракет.

Жертв серед одеситів немає. Внаслідок удару частково постраждали приватні будинки, але руйнування несерйозні.

Сергія Братчука здивувало те, що окупанти вже в 6 раз вдарили по мосту. За його словами, він вже давно був зруйнований та експлуатації не підлягає.

"На Одещині було таке затишшя два дні, але ймовірність ракетних чи авіаударів залишається. І ці прогнози підтвердилися", – додав він.

Братчук різко відпові на плани окупантів

Речник Одеської ОВА наголосив, що на місці мосту через Дністровський лиман, куди постійно цілять окупанти, може з'явитися "величезна українська дуля росіянам".

На Одещині якісь колаборанти заявляють, що нас “збираються звільняти від нацистів”. Хочу сказати, що ми готові зустрічати окупантів квітами, але пластиковими – на їхні могили. І такі квіти ми вже заготовили,

– наголосив Братчук.

Як в Одесі відреагували на "Гарпуни"

Україна днями отримала протикорабельні ракети “Гарпун”. Сергій Братчук каже, що це точно применшить домінування Чорноморського флоту Росії у морі та підсилить оборону. За його словами, одесити радіють такій новині.

Сергій Братчук різко відповів окупантам: дивіться відео



Раніше в Одеські ОВА зазначали, що кількість "Гарпунів" може потопити весь Чорноморський флот агресора. Міністр оборони Олексій Резніков впевнений, що братерство "Гарпунів" і українських "Нептунів" допоможе звільнити та знову зробити наше Чорне море безпечним, а також – захистити Одесу.

Військовий експерт Олег Жданов також зазначав, що "Гарпуни" є важливою загрозою для російських кораблів, тепер вони не зможуть підійти до наших берегів.

Відео до теми – що “Гарпуни” можуть зробити з російським флотом