Ми готові, – військовий експерт сказав, коли може бути друга фаза наступу на Схід
8 квітня 2022 , 21:02Читать новость на русском
Росія зараз активно готується до другої фази наступу. Її слід очікувати вже зовсім скоро.
На цьому наголосив військовий експерт, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Конкретні прогнози він зробив в ефірі 24 каналу.
До теми Може затягнутись на роки, – Бутусов припустив, коли закінчиться війна
За його словами, вже на початку наступного тижня (приблизно з 11 квітня – 24 канал), росіяни вже будуть готові розпочати чергове вторгнення. Мовиться про активну фазу війни.
Але треба розуміти, що ми також готові до цього,
– пояснив Ягун.
Зрозуміло, що розвідка працює добре. Тим паче, російські війська не так вже й добре підготовлені.
"У будь-якому разі нам треба зупинити цю навалу, стримати її та перейти в контрнаступ", – вважає експерт.
Дивіться також: для чого росіяни обстріляли Краматорськ – відео