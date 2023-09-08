Ми готові, але, – Зеленський відповів, чи відбудуться президентські вибори найближчим часом

Володимир Зеленський вкотре відповів на питання про терміни президентських виборів в Україні. Український лідер наголосив, що "ми – готові".

Водночас український лідер наголосив, що мовиться не про демократію, а про це безпеку, інформує 24 Канал. Дуже важливо, щоб змогли проголосувати воїни, які перебувають в окопах на першій лінії фронту. Ці герої відстоюють українців та мають право зробити свій вибір.

Зверніть увагу Путін убив Пригожина, – Зеленський розповів, що відомо Україні

Ми готові. Але це питання не про демократію, а про безпеку,

– заявив президент.

Окрім того, Зеленський наголосив, що мають бути спостерігачі. Для України важливі визнання та легітимність. Однак хто готовий бути там, де небезпечно. Зокрема, в окопах.

Також наразі за кордоном перебувають мільйони українців. Щоб вони проголосували, потрібна інфраструктура. Якщо ж ці люди голосуватимуть онлайн, потрібно вносити зміни до законодавства.

"І головне – що робити із тимчасово окупованими територіями. Є такі що з 24.02.22 під окупацією – вони теж українці", – наголосив Зеленський.

Український лідер поставив крапку у цьому питанні

Раніше Зеленський заявив, що не хоче маніпулювати своїм суспільством. Відповідно до закону, Україна наразі не має права проводити вибори.

"Я не можу втратити тільки міцність своєї країни. Тому я не дам просто так ламати державу. І хвилювати наше населення. Тому я у цій темі поставив крапку", – заявив президент.

Зеленський наголосив: він не боїться втратити владу та відчуває велику підтримку суспільства.