Ми готові звільняти Крим, але за це Росія може вдарити ядерною зброєю, – Арестович

Олексій Арестович каже, що Україна готова звільняти захоплені території Донбасу та навіть Криму. Але, на його думку, за спроби відібрати півострів Росія може вдарити ядерною зброєю.

Про це розповів 24 каналу радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

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Він запевнив, що Україна готова звільнити всі свої території від окупації – і Донбас, і Крим, але це залежить від того, скільки зброї від Заходу буде і як піде війна.

За його словами, президент Володимир Зеленський раніше сказав, що наша ціль – звільнити всю Україну, включно з Кримом.

Арестович наголосив, що це буде військовим шляхом, військово-політичним, поєднанням військового і дипломатичного шляху тощо.

"Ми готові нанести росіянам війському поразку. А от чи вдасться – це залежить від допомоги Заходу і нашої змоги боротися до кінця", – заявив Арестович.

Ми готові звільняти Крим, але за це Росія може точно вдарити тактично-ядерною зброєю. А ми до цього готові? Як же нам технічно проникати в Крим, якщо вони будуть бити по перешийку до півострова тактично-ядерною зброєю. Як пройти зону ураження? Тут велика кількість питань. Але готовність є, кажу вам офіційно,

– заявив він.

Радник глави ОП додав, що Україна хоче нанести росіянам війському поразку, але в нас є багато технічних питань, які треба вирішити. "Але те, що ми щонайменше їх будемо гнати до стану "23 лютого" – це однозначно", – підсумував Арестович.

До слова, Олексій Арестович також розповів, що наші війська героїчно втримують лінію фронту, хоча окупанти з усіх сил тиснуть перед 9 травня. Зокрема, росіяни досі намагаються прорватись на трьох основних напрямках: Ізюмський, Запорізький та Херсонський.

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