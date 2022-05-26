Ми готувались до війни з лютого 2021 року, – Данілов

Олексій Данілов заявив, що підготовка до повтомасштабного вторгнення Росії в Україну почалася ще у 2021 році.

Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони ексклюзивно сказав в інтерв'ю 24 каналу. Він розповів, як відбувалась підготовка до війни.

До теми Кремлівські посадовці не знали про війну до 24 лютого, – Conflict Intelligence Team

Давайте будемо розуміти, що взагалі мала на увазі підготовка до війни. Ми почали готуватися до війни з лютого 2021 року, коли перше рішення РНБО стосувалося пана Тупицького,

– пояснив Данілов.

Коли стали зрозумілі плани Кремля

Як він пояснив, вже тоді у Росії був проєкт щодо повернення президента-втікача Віктора Януковича через юридичну процедуру – наші суди. На диво, у січні 2022 року цю заяву призначили до розгляду (хоча Янукович 8 років не має ніякого реально ніякого стосунку до нашої країни).

Наступним кроком було рішення Конституційного Суду на чолі з тодішнім главою Тупицьким, яким могли б силоміць легалізувати Януковича.

"Ці плани нам були зрозумілі", – запевнив Данілов.

Наступний крок – поразка на інформаційному фронті

Як додав секретар РНБО, далі була поразка російської пропаганди на інформаційному фронті й закриття телеканалів.

Технічна підготовка до війни

2 лютого РНБО ввела санкції проти Тараса Козака та його (офіційно, а по суті – кума Путіна Віктора Медведчука) телеканалів. "112", NewsOne та ZIK заборонили виробляти телепродукт наступні 5 років.

За його словами, загалом підготовка до вторгнення була дуже масштабною.

Хочу звернути увагу на роботу наших інформаційних систем. Уявляєте, 24 лютого починається війна. Не працює інтернет, не працює телефони, телебачення. Цю роботу ми почали в закритому режимі відпрацьовувати ще за 1,5 року до початку війни,

– додав він.

Ба більше, до останнього часу тримали й зв'язок із Маріуполем, який зі всіх боків був уже оточений рашистами. Однак можливість із ними спілкуватись – була.

Раніше ми писали, як ще у серпні 2014 року тодішній голова Луганської ОДА, а нині секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов розповів, як Росія готувалась до війни з Україною.

Ексклюзивне інтерв'ю з Даніловим: дивіться повністю відео