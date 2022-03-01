Це війна за цінності, – Зеленський дав інтерв'ю іноземним ЗМІ

Володимир Зеленський заявив, що Україна готувалась заздалегідь до нападу Росії. Президент пояснив, що це наразі видно з поведінки Збройних сил України.

Відповідну інформацію Верховний Головнокомандувач Збройних сил України сказав 1 березня у інтерв'ю іноземним виданням Reuters та CNN. Це трапилось на шостий день війни, яку Росія почала проти України.

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Ми готувались до всього

Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні – це війна в цілому, війна за цінності. Президент пояснив, що мовиться про життя, демократію, свободу, тому це війна всього світу.

Та відповідь, яку ви нині бачите, зокрема, як ми працюємо, відповідаємо, як працює наша армія, як захищає… Ви прекрасно розумієте, що ми готувались до всього. Та коли ти готуєшся заздалегідь, не обов'язково готувати ворога,

– запевнив Зеленський.

Президент пояснив, що під час підготовки мовилось про зарплати військових, умови, зброю, на які були потрібні були гроші. Саме це й викликало паніку в людей.

Проте Володимир Зеленський запевнив, що при загрозі війни, а вона є постійно в нашій державі, не можна жити в підвалах з 2014 року.

"Ти повинен вилізти, боротись, працювати, підняти економіку, будувати державу. Тому ми робили все, щоб економіка була стабільною", – запевнив президент.

Президент звернувся до лідерів за підтримкою

Український президент Володимир Зеленський заявив, що попереджав світових лідерів про наслідки наступу Росії на Україну.

Я звертався вже до деяких західних лідерів з цим проханням. Я вважаю, що лідери повинні підтримувати своєю допомогою демократичні держави світу, які хочуть відстоювати такі принципи. Допомога – це потужна історія щодо закритого неба, і це дуже допомогло,

– заявив президент.

Володимир Зеленський заявив, що це не втягування країн НАТО у війну.

"Якщо чесно, у війну вже всі давно втягнуті, і точно не Україною. Втягнуті Росією – наразі йде повномасштабна війна. Всі вважають, що вона пройде швидко", – зауважив Верховний Головнокомандувач ЗСУ.

Президент також пригадав свої розмови з Джо Байденом, подякував йому за можливості та допомогу.

Я їм говорив: Україна боротиметься, ви побачите, міцніше за всіх. Але одні ми на самоті з Росією ми просто не зможемо,

– сказав Зеленський.

Президент також уточнив:

коли говорить про Росію, не говорить про їхній народ – говорить про їхню армію, керівництво;

тому що серед росіян є люди, які до нас нормально ставляться та підтримують, адже зараз у Росії на площі виходять люди, які виступають проти війни.

Це також військова інфраструктура?, – президент про ймовірний обстріл орками Софії Київської

Володимир Зеленський заявив, що окупанти планують завдати ракетного удару по одній із будівель СБУ в Києві. Про це офіційно заявив генштаб Росії.

СБУ розташована на вулиці Володимирській (у Києві – 24 канал). Через 200 метрів розташована Софія Київська. Це також військова інфраструктура?

– риторично запитав Зеленський.

Глава держави розповів, для всіх віруючих людей – це святиня, а орки ракетними ударами просто б'ють у старе місто, старий Київ, у серце Київської Русі.

"Ось, що ми бачимо. І як ці цінності захищати?", – ствердив Зеленський.

Саме тому, за його словами, закрите небо ніяк не означає втягування НАТО у війну. Це лише превентивні заходи.

Зеленський про дії ЄС та НАТО

Володимир Зеленський нагадав світу: "Якщо Україна впаде, то всі війська (мовиться про армію Росії – 24 канал) будуть на кордонах ваших країн членів НАТО – Литви, Польщі тощо. Там у вас буде те саме питання. Ось там буде друге велике випробування".

Президент пригадав, як була міграційна криза зі сторони Білорусі.

"Де тоді було НАТО? Вони повинні були сідати за стіл переговорів… Путін, Лукашенко і говорити про це. Мовляв, ми будемо відповідати", – сказав президент.

Володимир Зеленський пригадав, що попереджав ЄС про превентивні санкції. Зараз вже видно, як обмеження впливають на економіку Росії.

Президент не відчуває конкретики першої зустрічі з Росією

Володимир Зеленський заявив, що отримав деякі деталі від перемовин між Україною та Росією, які відбулись 28 лютого. Президент пояснив, що він не відчуває конкретики.

Додав, що є 1% того, що делегації можуть зустрітись та робити кроки вперед.

Щоб робити ці кроки, треба, щоб хтось робив кроки на зустріч. Там, де є великі проблеми та ризики втрачати людей щоденно (мовиться про Росію – 24 канал), треба робити кроки назад. Це і є діалог. Треба зробити хоча б натяки на те, що буде режим повного припинення вогню,

– заявив президент.

Володимир Зеленський заявив, що треба припинити бомбардування людей і після цього сісти за стіл переговорів.

Ми будемо боротись до кінця

Володимир Зеленський відповів на питання: "Скільки ви ще протримаєтесь". Президент наголосив, що не думає про те, скільки може протриматись Україна.

Ми не "протримуємось", ми боремось! Боротись ця нація буде до кінця – до кінця свого життя. Питання вже не в нас, а скільки протримається це керівництво (Росії – 24 канал), а точно – не про нас,

– сказав Зеленський.

Президент пригадав, що ми захищаємо свої домівки та своїх дітей, своє право жити. Натомість ворог не знає вулиць, людей в Україні, адже їх послали вбивати та вмирати.

Треба Путіна садити за стіл переговорів, поки з ним ще готові говорити

Президент України сказав, що хоче вірити, що війна триватиме недовго.

Світ вже розуміє, що треба садити за стіл перемовин президента Російської Федерації поки ще з ним готові сісти за цей стіл перемовин,

– сказав Зеленський.

Президент запевнив, що це вже не вимірюється грошима, це вимірюється людьми, їх же не буває дуже багато.

Володимир Зеленський заявив, що нам потрібна допомога щодня. Президент додав, що наразі державою керують і іншому форматі – у цій війні є конкретика вижити та щось зробити.

"Тому ми діємо швидко, армія робить все швидко, тому ми захищаємо нашу державу швидко. Якщо нам хочуть допомогти, повинні діяти швидко", – підсумував Володимир Зеленський.

Інтерв'ю Зеленського для CNN та Reuters: дивіться відео



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