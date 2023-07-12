Ми хочемо бути на одній сторінці з Альянсом, – Зеленський виступив перед ЗМІ на саміті НАТО

Володимир Зеленський прибув на саміт НАТО у Вільнюсі. Разом з ним також на полях саміту також очільник МЗС Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков.

Про прибуття Президента України повідомляє кореспондентка 24 Каналу. У коментарі журналістам Зеленський назвав пріоритети для України.

Усе про саміт НАТО Зеленський зустрінеться з Байденом, спільне засідання з ЄС: другий день саміту у Вільнюсі

"Будемо боротися за гарантії безпеки"

Зеленський прибув на поля саміту НАТО у Вільнюсі. У коментарі журналістам Президент України назвав 3 пріоритети роботи у другий день саміту.

Президент України прибув на саміт / Відео Софії Назаренко

Так, за словами Зеленського, першим пріоритетом роботи на полях саміту буде питання постачання зброї, яка допоможе українським захисникам на полі бою. Друге питання, яке підійматиме Україна, – це запрошення до Альянсу. Президент України наголосив, що наша країна хоче бути на одній сторінці з НАТО.

Особливу увагу на полях саміту також звернуть на гарантії безпеки для України.

Ми хочемо бути на одній сторінці з Альянсом. Ми отримаємо це запрошення, коли дозволять заходи безпеки. Тому я хочу обговорити це нашими партнерам. І ми будемо боротися сьогодні за гарантії безпеки для України на шляху до НАТО,

– наголосив Зеленський про пріоритети на саміті.

Після прибуття на поля саміту Президент України провів першу зустріч з партнерами. Зеленський зустрівся з канадським прем'єром Джастіном Трюдо й обговорив з ним питання постачання зброї для ЗСУ.

"Розпочалася зустріч із Канадою. Джастін Трюдо, дякуємо за незмінну підтримку України! Перше питання сьогодні – зброя для наших воїнів", – мовиться у повідомлені Зеленського.

Які зустрічі заплановані на саміті