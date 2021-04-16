Ми з Макроном на одній хвилі, – Зеленський про свій візит у Францію

Володимир Зеленський 16 квітня у Парижі поспілкувався з Еммануелем Макроном. Після зустрічі президент України заявив, що вони з главою Франції "точно на одній хвилі й мають спільне бачення".

Зеленський зазначив, що в часи розвитку технологій, сильний не той, хто має зброю та вміє стріляти.

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Зеленський на одній хвилі з Макроном

Насправді сильним є той, хто вміє говорити й діяти для збереження людських життів і миру.

Настав час для дій справжніх друзів України. Ми з Еммануелем Макроном – точно на одній хвилі та маємо спільне бачення,

– наголосив президент України.

Про що говорили лідери України та Франції

На Сході України обов'язково потрібно припинити вогонь.

На Донбасі слід відкрити рух через КПВВ, дозволити ОБСЄ та Міжнародному комітету Червоного Хреста отримати доступ на окуповані території та допомагати ув'язненим.

та Міжнародному комітету Червоного Хреста отримати доступ на окуповані території та допомагати ув'язненим. Необхідно завершити обмін "всіх на всіх". Великдень – чудовий привід, щоб зрушити цей процес.

"всіх на всіх". Великдень – чудовий привід, щоб зрушити цей процес. Кластери , запропоновані Францією та Німеччиною як план руху до миру. Це дієві й чіткі кроки, які допоможуть закінчити війну.

, запропоновані Францією та Німеччиною як план руху до миру. Це дієві й чіткі кроки, які допоможуть закінчити війну. Питання окупованого Криму: президент Франції ще раз запевнив, що півострів – український.

президент Франції ще раз запевнив, що півострів – український. План дій щодо членства в НАТО – Макрон висловив свою підтримку.

– Макрон висловив свою підтримку. Вступ України до ЄС. Україна пропонує країнам Євросоюзу підписати декларацію, яка засвідчує підтримку намірів Києва. Перші підписи вже є.

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