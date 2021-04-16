Ми з Макроном на одній хвилі, – Зеленський про свій візит у Францію

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Володимир Зеленський 16 квітня у Парижі поспілкувався з Еммануелем Макроном. Після зустрічі президент України заявив, що вони з главою Франції "точно на одній хвилі й мають спільне бачення".

Джерело:

телеграм Володимира Зеленського

Зеленський зазначив, що в часи розвитку технологій, сильний не той, хто має зброю та вміє стріляти.

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Зеленський на одній хвилі з Макроном

Насправді сильним є той, хто вміє говорити й діяти для збереження людських життів і миру.

Настав час для дій справжніх друзів України. Ми з Еммануелем Макроном – точно на одній хвилі та маємо спільне бачення,
– наголосив президент України.

Про що говорили лідери України та Франції

  • На Сході України обов'язково потрібно припинити вогонь.
  • На Донбасі слід відкрити рух через КПВВ, дозволити ОБСЄ та Міжнародному комітету Червоного Хреста отримати доступ на окуповані території та допомагати ув'язненим.
  • Необхідно завершити обмін "всіх на всіх". Великдень – чудовий привід, щоб зрушити цей процес.
  • Кластери, запропоновані Францією та Німеччиною як план руху до миру. Це дієві й чіткі кроки, які допоможуть закінчити війну.
  • Питання окупованого Криму: президент Франції ще раз запевнив, що півострів – український.
  • План дій щодо членства в НАТО – Макрон висловив свою підтримку.
  • Вступ України до ЄС. Україна пропонує країнам Євросоюзу підписати декларацію, яка засвідчує підтримку намірів Києва. Перші підписи вже є.

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