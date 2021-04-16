Ми з Макроном на одній хвилі, – Зеленський про свій візит у Францію

Володимир Зеленський 16 квітня у Парижі поспілкувався з Еммануелем Макроном. Після зустрічі президент України заявив, що вони з главою Франції "точно на одній хвилі й мають спільне бачення".
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Зеленський зазначив, що в часи розвитку технологій, сильний не той, хто має зброю та вміє стріляти.
Читайте також Після розмови з Зеленським: Макрон у твітері "заговорив" українською
Зеленський на одній хвилі з Макроном
Насправді сильним є той, хто вміє говорити й діяти для збереження людських життів і миру.
Настав час для дій справжніх друзів України. Ми з Еммануелем Макроном – точно на одній хвилі та маємо спільне бачення,
– наголосив президент України.
Про що говорили лідери України та Франції
- На Сході України обов'язково потрібно припинити вогонь.
- На Донбасі слід відкрити рух через КПВВ, дозволити ОБСЄ та Міжнародному комітету Червоного Хреста отримати доступ на окуповані території та допомагати ув'язненим.
- Необхідно завершити обмін "всіх на всіх". Великдень – чудовий привід, щоб зрушити цей процес.
- Кластери, запропоновані Францією та Німеччиною як план руху до миру. Це дієві й чіткі кроки, які допоможуть закінчити війну.
- Питання окупованого Криму: президент Франції ще раз запевнив, що півострів – український.
- План дій щодо членства в НАТО – Макрон висловив свою підтримку.
- Вступ України до ЄС. Україна пропонує країнам Євросоюзу підписати декларацію, яка засвідчує підтримку намірів Києва. Перші підписи вже є.
Дізнайтеся більше Зеленський поспілкувався з Макроном і Меркель: деталі розмови