Ми маємо бути готові до відчайдушних боїв, – військовий аналітик Грабський

Російська армія, можливо, з відчайдушністю приречених, кидатиметься на наші позиції. Вона знищуватиме все на своєму шляху.

Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий аналітик Сергій Грабський. Він вважає, що особливих змін в тактиці загарбників не буде.

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"У росіян стоїть завдання досягти хоч невеликого успіху. Заради цього вони кидатимуть в бій все, що мають аж доти, поки у них будуть солдати. Тому треба розуміти складність ситуації. У ворога є достатньо сил, щоб здійснювати такі напади, тому маємо бути готові до відчайдушних боїв", – сказав Грабський.

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За словами військового аналітика, є межа людських здібностей воювати. Тобто, такі операції з наступу планують на місяць. Він зазначив, що росіяни активізувалися на Сході 2 тижні тому, тому абсолютно логічним є переміщення на 14 – 15 травня тих всіх "визначних" подій як референдум.

Проте це не означає, що росіяни досягнуть чогось саме на цю дату. Може бути таке, що ситуація стане патовою. Вони зупиняться й навіть цю зупинку спробують оголосити великою перемогою,

– розповів Грабський.

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