Ми мобілізуємось, аби Путін заплатив сповна: Урсула фон дер Ляєн про санкції Європи проти Росії

Під час брифінгу у Києві голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія розпалила цю війну. Але, за її словами, вже йдеться більше, аніж про напад на Україну.

Вона сказала, що вже було багато розмов про те, як посилювати підтримку Європи в Україні, передає 24 канал.

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Ми ніколи не зможемо зрівнятись із жертвами українського народу. Але ми мобілізуємо нашу економічну потугу, аби Путін заплатив дуже і дуже високу ціну. Ми сказали про це своїми санкціями,

– сказала голова Єврокомісії.

Вона згадала п’ять хвиль санкцій проти Росії та запевнила, що вже готується нова хвиля, адже Євросоюз переходить до розгортання санкцій, які б’ють по Росії.

Наслідки санкцій у Росії

Експорт впав на 71%, інфляція зросла на 20%, впевненість у бізнесі на найнижчому рівні з 1995 року. Кращі втікають з Росії. 700 компаній вже пішло, і це найкращі та найпередовіші компанії. Члени ЄС вже заморозили 225 мільярдів приватних активів РФ,

– розповіла фон дер Ляєн.

Вона заявила, що Росію чекає фінансова та технологічна стагнація та загнивання, якщо вона зазіхає на європейське майбутнє.

Ваша боротьба – це наша боротьба. І сьогодні я хочу тут, у Києві, вам особисто, Володимире (Зеленський – ред.) передати звістку від Євросоюзу про те, що ми на вашому боці та стоїмо пліч-о-пліч з вами,

– сказала фон дер Ляєн.

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