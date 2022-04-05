Ми можемо у ваш бік ставити це питання, – Зеленський про "денацифікацію" від Росії

5 квітня Володимир Зеленський провів пресконференцію для журналістів. Під час неї він обговорив питання "денацифікації" та "демілітаризації" України.

Президент України зазначив, що від самого початку російській стороні дали зрозуміти, що про це мови бути не може, передає 24 канал.

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Питання "денацифікації" собі мають ставити росіяни

Ми їм сказали, що фрази "денацифікація" і "демілітаризація" забудьте. Ми навіть про це говорити не будемо. "Денацифікація" звучить просто образливо. Ми можемо у ваш (Росії – 24 канал) бік використовувати цю фразу. Як показала та сама Буча, ми мали рацію,

– зазначив він.

Російській стороні він порадив поставити собі питання про "денацифікацію". Щоб вона це зробила тоді, коли дивитиметься на себе у дзеркало.

Що ж стосується "демілітаризації", то про неї теж не може бути мови. Армія – питання безпеки. Тож вона має бути відповідною до вже наявної в Україні. Адже армія, підкреслив Зеленський, повинна бути спроможна захищати нашу державу.

Тим часом конгресмени США вимагають надати Україні винищувачі та протикорабельні ракети – дивіться відео: