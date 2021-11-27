Ми нація, яку не можна підкорити навіть голодом, – Зеленський вшанував пам'ять загиблих

Володимир Зеленський звернувся до українців у День пам'яті жертв голодоморів. Президент закликав вшанувати загиблих 27 листопада.

Допис із таких зверненням політик опублікував у своєму твітері. Він проілюстрував його колажем зі свічками та п'ятьма колосками на чорному тлі.

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Українській президент закликав запалити 27 листопада свічку й поставити її на своє вікно, вшановуючи пам'ять загиблих. Зазначимо, що о 16:00 традиційно відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання.

Втративши мільйони життів, Україна у минулому столітті довела: ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом,

– наголосив Зеленський.

Голодомор – страшний геноцид

Голодомор-геноцид 1932 – 1932 років забрав життя мільйонів українців. Навесні 1933-го від голоду щохвилини помирали 17 людей, щогодини – тисяча, щодня – майже 25 тисяч.

Навесні 1933-го від голоду щохвилини помирали 17 людей, щогодини – тисяча, щодня – майже 25 тисяч. Геноцид сталінської влади проти українців охопив весь Центр, Південь, Північ і Схід сучасної України. Він також вирував на Кубані, де мешкало українське населення.

Найбільше постраждало населення тодішніх Харківщини та Київщини. Тепер це Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Київська та Житомирська області.

Як вшановуватимуть пам'ять жертв Голодомору

Сайт 24 каналу запустив проєкт "Голод і мор: пам'ять поколінь" , аби нагадати світу про мільйони вбитих голодом українців. З 15 по 27 листопада на сайті ми опублікували 30 статей про Голодомор-геноцид 1932 – 1933 років. Ми розповіли історії людей, які пережили страшний злочин комуністичного тоталітарного режиму. Устами тих, кого вже немає серед нас, говорили їхні рідні.Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.

Напередодні глава держави підписав указ про заходи до 90 роковин Голодомору. Кабміну доручили створити організаційний комітет для їхнього проведення. Співголовами призначили прем'єра Дениса Шмигаля та очільника ОП Андрія Єрмака. Серед планів – організація Міжнародного форуму до роковин трагедії у 2023 році та встановлення пам'ятників у різних державах. Про Голодомор мають намір розповідати у кіно. Крім цього, в обіг випустять тематичну поштову марку та конверт.

Повний текст допису президента Зеленського у твітері:

Втративши мільйони життів, Україна в минулому столітті довела: ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом. Запаліть сьогодні свічку й поставте на своє вікно, вшановуючи пам’ять загиблих.