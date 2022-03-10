Ми не боїмося, ми захищаємося, – Зеленський про оточення та оборону Києва

Президент Зеленський зауважив, що російські війська хотіли забрати Київ вже у перші дні війни, проте це їм не вдалось. Україна довела, що вміє захищати свою державність.

Про це президент України розповів в інтерв'ю виданню Die Zeit. Він запевнив, що залишається зі своїм народом.

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Президент заявив, що не боїться облоги Києва

Ми не боїмося, ми захищаємося. І вже показали світу, що ми вміємо захищатись. А якщо ви питаєте про страх, то боятись зараз маємо зовсім не ми, а політики світу. Усі ті, хто дивиться на Україну зараз і думає: а чи може бути таке ж вторгнення у мою країну?

– запитав президент.

Зеленський зауважив, що те, що робить Росія щодо України, можуть захотіти повторити й інші держави проти своїх сусідів. Тому захист України – це насправді глобальна антивоєнна акція.

Київ планували взяти за кілька днів

Глава держави зазначив, що російські війська хотіли взяти Київ вже у перші дні війни. Проте для України ця війна не просто за інституції держави, а за незалежність. Саме тому, вважає Зеленський, захопити столицю не вдалось.

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