Ми не боїмося, ми захищаємося, – Зеленський запевнив, що столиця готова зустріти окупантів

Київ залишається головною ціллю російських окупантів. В них не вийшло оточити столицю України, але ймовірність нападу існує.

Російським окупантам не вдалося взяти Київ у кільце, а ЗСУ завдяки допомозі місцевих мешканців не дають окупантам перегрупувати сили. Втім, ймовірність наступу на столицю досі залишається.

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"Ми не боїмося"

В інтерв'ю німецькому виданню "Die Zeit" президент України Володимир Зеленський заявив, що у столиці немає страху перед окупантами.

Ми не боїмося, ми захищаємося. І вже показали світу, що ми вміємо захищатись. А якщо ви питаєте про страх, то боятись зараз маємо зовсім не ми,

– сказав глава держави.

Також він додав, що захист України – це акція, яка покаже усім загарбникам, що буває, коли напасти на вільну країну.

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