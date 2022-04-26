Ми не боїмося Росії й кажемо партнерам не боятися, – Кулеба про погрози ядерною війною
Дмитро Кулеба зауважив, що з боку Росії ллється дуже багато емоцій. Країна-окупантка вже погрожує ядерною війною.
Глава МЗС наголосив: це все тому, що Росія розуміє – справа не йде до її перемоги. Саме тому й лунають ці погрози, повідомляє 24 канал.
Зауважте Я подолаю огиду і поговорю з Лавровим, але зараз він не готовий до серйозної розмови, – Кулеба
Але ми не повинні лякатися. Це ще одна річ, яку я кажу партнерам. Ми не боїмося Росії. І ви її не бійтеся. І тоді ми переможемо,
– наголосив Кулеба.
Кулеба про "історичний момент"
Глава МЗС України у зверненні до українців 26 квітня повідомив, що Україна перейшла в абсолютно нову фазу. Ще два місяці тому про неї ніхто не замислювався.
Кулеба оголосив, що ЗСУ розпочинають перехід на зброю НАТО. Міністр наголосив, що все стартувало з поодиноких кроків та рішень. Однак наразі можна говорити, що відбувається історичний момент.
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