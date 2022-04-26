Ми не боїмося Росії й кажемо партнерам не боятися, – Кулеба про погрози ядерною війною

Дмитро Кулеба зауважив, що з боку Росії ллється дуже багато емоцій. Країна-окупантка вже погрожує ядерною війною.

Глава МЗС наголосив: це все тому, що Росія розуміє – справа не йде до її перемоги. Саме тому й лунають ці погрози, повідомляє 24 канал.

Зауважте Я подолаю огиду і поговорю з Лавровим, але зараз він не готовий до серйозної розмови, – Кулеба

Але ми не повинні лякатися. Це ще одна річ, яку я кажу партнерам. Ми не боїмося Росії. І ви її не бійтеся. І тоді ми переможемо,

– наголосив Кулеба.

Кулеба про "історичний момент"

Глава МЗС України у зверненні до українців 26 квітня повідомив, що Україна перейшла в абсолютно нову фазу. Ще два місяці тому про неї ніхто не замислювався.

Кулеба оголосив, що ЗСУ розпочинають перехід на зброю НАТО. Міністр наголосив, що все стартувало з поодиноких кроків та рішень. Однак наразі можна говорити, що відбувається історичний момент.

Важливо – Кулеба розповів про роботу на міжнародній арені за останній час: дивіться відео