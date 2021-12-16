Ми не були політиками, – Корнієнко про те, чому "слуги" втрапляють у скандали

Олександр Корнієнко переконаний, що нардепи від "Слуги народу" часто втрпаляють у скандали через відсутність політичного досвіду. Більшість депутатів просто не вміють поводитись під постійною увагою ЗМІ.

Спікер Верховної Ради вважає, що причиною деяких скандалів є раптова популярність людей, які до цього часу не були відомими.

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Чому зі "слугами" трапляються скандали

За словами Корнієнка, значна частина депутатів не була відомими людьми. У них було кілька сотень чи тисяч друзів у Facebook. Політик додав, що у "слуг" не було навичок, як себе поводити.

Якщо сказати на своєму прикладі і на прикладі ще багатьох колег, які встигли втрапити в скандали, ще коли рейтинги були вище і була довіра більша – ми потрапили в політику з нуля, ми не були політиками,

– сказав Корнієнко.

Гучні скандали зі "слугами"

У січні 2020 року "слуга" Євгеній Брагар запропонував пенсіонерці продати свого собаку, щоб заплатити за комунальні послуги.

У квітні, коли був перший великий локдаун, ресторан Миколи Тищенка "Велюр" продовжив роботу.

Згодом вже колишній представник "слуг" Євгеній Шевченко демонстративно з'їздив на зустріч до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка після кривавих придушень протестів і агресивних заяв щодо України.

У серпні 2021 в Києві трапилась ДТП, яку спричинив нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін. В аварії постраждав керівник комітету УАФ Лучано Лучі. У поліції цю справу тривалий час не коментували, а потім її передали в ДБР. Трухін запевняє, що він не винен і п'яним не був.

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