Ми не можемо мовчати, світ має знати про те, що сталося, – посольство США в Україні

Уряд США хоче встановлення відповідальності за злочини, скоєні російськими військовими на Київщині. Йдеться про терористичні дії росіян у Бучі та інших містах, які окупанти залишили на Київщині.

"Ми всі повинні діяти"

Відповідна заява з'явилася у твітері посольства США в Україні. Там заявили, що "світ повинен знати про те, що сталося".

До теми Кількість загиблих на Київщині буде вимірюватися сотнями, – Монастирський

Також у посольстві наголосили, що після того, що зробили російські вбивці, світ повинен діяти.

Фото з Бучі та інших районів, покинутих путінськими силами, жахливі. Уряд США прагне встановлення відповідальності, використовуючи всі доступні інструменти. Ми не можемо мовчати, світ повинен знати про те, що сталося, і ми всі повинні діяти,

– йдеться у повідомленні.

До речі – Я запрошую Меркель та Саркозі відвідати Бучу, – Зеленський: дивіться відео