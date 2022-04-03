Ми не можемо мовчати, світ має знати про те, що сталося, – посольство США в Україні
Джерело:посольство США в Україні
Уряд США хоче встановлення відповідальності за злочини, скоєні російськими військовими на Київщині. Йдеться про терористичні дії росіян у Бучі та інших містах, які окупанти залишили на Київщині.
"Ми всі повинні діяти"
Відповідна заява з'явилася у твітері посольства США в Україні. Там заявили, що "світ повинен знати про те, що сталося".
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Також у посольстві наголосили, що після того, що зробили російські вбивці, світ повинен діяти.
Фото з Бучі та інших районів, покинутих путінськими силами, жахливі. Уряд США прагне встановлення відповідальності, використовуючи всі доступні інструменти. Ми не можемо мовчати, світ повинен знати про те, що сталося, і ми всі повинні діяти,
– йдеться у повідомленні.
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