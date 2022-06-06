Ми не можемо стояти осторонь, – Джонсон підтвердив передачу Україні РСЗВ

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтвердив передачу Україні реактивних систем залпового вогню. Британія передасть Україні РСЗВ, щоб наші захисники могли відбивати атаки Росії.

Україна отримає далекобійну РСЗВ

Велика Британія надасть Україні ракетні системи M270, які вражають цілі на відстані 80 кілометрів з високою точністю.

До речі США на різних рівнях підтвердили постачання Україні HIMARS, – Зеленський

Ми не можемо стояти осторонь, поки російська далекобійна артилерія розрівнює міста і вбиває невинних мирних жителів,

– написав глава британського уряду у твітері.

Повідомляється, що рішення Великої Британії було узгоджено зі Сполученим Штатами Америки, які вирішили передати Україні високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS).

У повідомленні британського уряду йдеться, що Велика Британія у великих масштабах постачатиме боєприпаси M31A1.

Глава Міноборони Британії Бен Воллес ухвалив рішення передати військову допомогу у відповідь на запит України щодо високоточної зброї.

Британський міністр, який раніше обіцяв передати Україні M270, заявив, що РСЗВ допоможуть краще захиститися від далекобійної артилерії, яку використовують збройні сили Росії.

Також на сайті британського уряду повідомляється, що українські військові навчатимуться у Британії використовувати пускові установки.

США також надали Україні РСЗВ

1 червня у США схвалили 11 пакет військової допомоги Україні, який включатиме надання реактивних систем залпового вогню HIMARS, а також протитанкові ракети Javelin, гелікоптери, боєприпаси тощо.

Американські HIMARS здатні вражати цілі на відстані понад 64 кілометри, що більше, аніж будь-яка інша артилерійська зброя, що є в України.

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Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров попередив Захід, що постачання Україні РСЗВ може стати "серйозним кроком до неприйнятної ескалації". У США навіть побоюються, що постачання РСЗВ може викликати ескалацію, оскільки тепер Україна має змогу бити по російській території.

Та президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна не збирається здійснювати атаки на території Росії.

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