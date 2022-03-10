Ми не можемо зупинити війну, якщо країна, яка здійснила агресію, не має такого наміру, – Кулеба

Дмитро Кулеба в Туреччині поговорив з Сергієм Лавровим. Після цього український дипломат заявив, що ми не можемо зупинити війну, якщо країна, яка напала, не має наміру це робити.

Кулеба почув від Росії, що припинення вогню агресор прив'язує до вимог Путіна.

Важливо Не змогли досягти рішення про припинення вогню, – підсумки зустрічі Кулеби та Лаврова

На жаль, про припинення вогню сторони не домовилися. Звісно ж, через Росію. Однак міністр наголосив, що Україна не здалась і не здасться.

Ми готові до дипломатії, але поки їх немає, ми будемо самовіддано захищати людей від російської агресії,

– додав Кулеба.



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