"Ми не є пріоритетом": Зеленський заявив про великий дефіцит ракет до Patriot

Володимир Зеленський заявив, що Україна має великий дефіцит ракет до Patriot. Більшість перехоплювачів передають на Близький Схід.

Про це глава держави заявив на полях саміту Європейського Союзу в Брюсселі.

Що сказав Зеленський?

Президент заявив, що Україна не є пріоритетом для США.

Зараз є великий дефіцит ракет до Patriot. Ми не є пріоритетом номер один щодо виділення PAC-2 і PAC-3,

– заявив Зеленський.

Він повідомив, що більшість ракет Вашингтон передає на Близький Схід. За словами президента, Україна отримує ракети PAC-2 і PAC-3 через програму PURL, яку фінансує Європа.

Глава держави зазначив, що Київ змушений домовлятися з різними країнами про передачу кількох ракет, через загальний дефіцит їх доводиться збирати по кілька одиниць у різних країнах. Перехоплювачі необхідні Україні для захисту критичної інфраструктури, зокрема енергетики.

Нагадаємо, видання The Washington Post із посиланням на двох українських посадовців та представника НАТО написало, що Україна майже повністю вичерпала запаси ракет-перехоплювачів для комплексів протиповітряної оборони Patriot. Станом на початок жовтня для захисту від російської балістики залишалося близько десяти перехоплювачів.