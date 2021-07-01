Ми не єдиний народ, – Зеленський про українців та росіян
Джерело:Інтерфакс-Україна
Володимир Зеленський заявив, що в українців та росіян є багато спільного: частина історії та спільна перемога над фашизмом. Однак єдиним народом ми ніколи не були.
Якби ми були одним народом, у Москві б висіли наші прапори
В українців та росіян є спільна пам'ять, родичі та сусідство. Про це президент України заявив у інтерв'ю.
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Якби були українці і росіяни одним народом, то в Москві, швидше за все, були б гривні, а над держдумою розвивався б синьо-жовтий прапор,
– сказав Зеленський.
У майбутньому може бути щось спільне, – президент
Водночас глава держави допустив, що в майбутньому між державами таки може бути щось спільне. Однак лише у тому разі, якщо "не пізно зупинити тотальне розділення між країнами".
"Мета у нас дійсно повинна бути одна – закінчити війну на Донбасі, повернути Україні її території", – наголосив Зеленський.
Він зауважив, що неможливо одночасно говорити про "один народ" і відкрито захоплювати наші території та продовжувати війну на Донбасі.
Путін вважає по-іншому
Напередодні президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що "українці та росіяни взагалі єдиний народ" і різниці між ними політик не бачить. Він традиційно розповів, як на Русі був один народ, а пізніше його поділили. Мовляв, були "великороси, малороси і білороси", які є "однією спільнотою".
Так російський лідер відреагував на питання про те, чому Кремль не вніс Україну до списку "недружніх країн".