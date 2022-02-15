Ми не збираємось розміщувати ракети в Україні, – Байден запевнив, що не вважає росіян ворогами

Джо Байден у своєму зверненні щодо України наголосив, що не вважає Росію та росіян ворогами. Водночас він запевнив, що США не розмішуватимуть ракети на території нашої держави.

Американський президент підкреслив, що ані США, ані Україна не є загрозою для Росії.

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Він наголосив, що у планах США немає наміру розміщувати озброєння в Україні.

Російський народ не є мішенню для нас, а громадянам Росія я хочу сказати: ви не є нашим ворогом. Я не вважаю, що ви б хотіли проводити кровопролитну війну,

– сказав Байден.

Президент США закликав думати про свої сім'ях та згадав Другу світову війну, яка принесла величезну кількість жертв. Але зараз, якщо Росія наважиться на наступ – це матиме наслідки.

"Друга світова війна була тою, в якій ми брали участь з необхідності. Але якщо Росія нападе на Україну, то це буде війна, в якій ми братимемо участь за власним бажанням", – заявив глава Білого дому.

Що ще сказав Байден

Американський президент зауважив, що США готові до всього, що б не сталося. Але, звісно ж, у пріоритеті буде дипломатичне вирішення ситуації.

Глава держави зауважив, що російський міністр оборони анонсував часткове відведення військ від позицій біля кордонів України. Втім, за даними американських аналітиків, збройні сили держави-агресорки й досі зберігають позиції, загрозливі для України.

Байден попередив Росію, що вона зіштовхнеться з потужними санкціями США та союзників, якщо нападе на Україну.

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