Ми ніколи не помиримось з росіянами, – політолог пояснив, що означає мирова угода
Мирна угода між Україною та Росією не є однією з причин для відновлення зв'язків з Росією. Тим паче, ми маємо зробити усе, щоб санкції з країни-агресорки не знімали десятки років.
Ба більше, росіянами ми не збираємось миритися. Про це політолог Микола Давилюк сказав в ефірі 24 каналу.
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Ми можемо підписати договір про мирову, але не це буде означати, що ми з Росією помирились. Ми не помиримось ніколи з Кремлем за ті звірства, які вони робили з нашими людьми,
– наголосив політолог.
І додав, що вбивства дітей та вагітних жінок ніколи не пробачається.
"Їм ще десятки років доведеться змивати всі ті злочини, які вони принесли на цю території", – зазначив він.
Утім додав, що у будь-якому випадку треба шукати інструменти завершення війни і зменшувати жертви. Однак потрібно розуміти, що ці мирні домовленості – тимчасові.Увага! Українська сторона розкрила подробиці мирного договору. При цьому представники української делегації не підписували жодних документів – лише озвучували пропозиції України.
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