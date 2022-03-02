Ми нікуди не поїдемо і не здамося ворогу, – Шмигаль про владу України

Урядова команда разом з президентом України Володимиром Зеленський залишаються в Києві. Вони продовжуть працювати, аби забезпечити мир в нашій державі.

Про це у своєму відеозверненні розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал.

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"Урядова команда працює разом із президентом України в Києві й на визначених місцях за умовами воєнного часу. Ми нікуди не поїдемо і не здамося ворогу", – сказав він.

Окрім цього, він подякував кожному українцю та кожній компанії, яка підтримує Україну.

Відеозвернення Дениса Шмигаля: дивіться відео