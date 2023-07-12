"Ми нікуди від вас не дінемось": Зеленський проводить змістовну зустріч з Байденом
Джерело:Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський 12 липня зустрівся з лідером США Джозефом Байденом. Зокрема, вони говоритимуть про військову допомогу для нашої держави.
Зеленський подякував Байдену за надання касетних боєприпасів та іншу військову підтримку.
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Зеленський зустрівся з Байденом
Глава держави о 17:00 повідомив про початок зустрічі з президентом США.
У полі зору – безпека та все, що її посилює. Буде змістовно,
– наголосив Зеленський.
Зеленський перед початком двосторонньої зустрічі подякував Байдену за надання касетних боєприпасів та іншу військову підтримку.
"Ми витрачаємо ці гроші на порятунок наших життів, а також життів європейців і всього світу. Спасибі велике за цей саміт. Наприкінці цього саміту в нас була ця успішна Рада (Україна – НАТО – 24 Канал) і гарантії безпеки, про які, як ви сказали, ми почали говорити в Києві", – заявив президент, назвавши гарантії безпеки "дуже конкретною річчю".