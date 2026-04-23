Ми очікуємо на новий обмін полоненими з Росією, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на новий обмін полоненими з Росією. Попередньо, він може статися вже найближчим часом.

Про це президент України розповів під час розмови із журналістами, передає 24 Канал.

Дивіться також Буданов анонсував новий етап обміну полоненими: коли він може відбутися

Що сказав Зеленський про можливий новий обмін полоненими?

Володимир Зеленський зазначив, що, попри те, що останнім часом не було тристоронніх офлайн-зустрічей із російською та американською групами, Україні вдавалося повертати своїх громадян із полону ворога.

Зараз ми очікуємо ще на один обмін. Дай Боже, щоб все вийшло,

– сказав президент.

За словами Зеленського, трек стосовно обмінів полонених продовжується, бо він дуже важливий для України.

Водночас глава держави підкреслив, що розмови з американською групою продовжуються. Поки що тільки телефоном або онлайн.

Також президент висловився щодо можливого візиту представників президента США Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа до України. Володимир Зеленський розкрив, про що говоритиме із ними, якщо ті приїдуть в Київ.

"Говорити більше про закінчення війни. Не телефоном, а реально говорити в деталях. Ми їх очікуємо. Я думаю, що вони приїдуть. На сьогодні питання номер один для нас – війна в Україні. Для американців – війна в Ірані. Але Україна також є серед пріоритетних тем. Ми це проговорювали з переговорною групою. Очікуємо на зустріч", – резюмував український лідер.

Коли був попередній обмін полоненими між Україною та Росією?