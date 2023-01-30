Ми отримаємо все тоді, коли нам буде потрібно, – ОП про танки від союзників

Союзники України розуміють, що потрібно для перемоги над Росією, а тому об'єднуються навколо допомоги нашій державі. Обіцяні танки та інша техніка будуть на озброєнні ЗСУ у достатній кількості та у потрібний час.

Про це радник Офісу Президента Михайло Подоляк заявив в ефірі телемарафону 30 січня. За його словами, наразі Росія намагається поширювати багато маніпуляцій, бо не може змиритись із постачанням танків Україні.

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Союзники ведуть аналітику

Тож, інформація про те, що схваленої кількості танків буде недостатньо, чи те, що вони прибудуть в Україну надто пізно – ніщо інше, як способи тиску. Натомість союзники ведуть аналітику і знають, що потрібно Україні для перемоги.

Партнери так само як і ми розуміють на якому етапі ми перебуваємо і які інструменти нам потрібні будуть взимку, чи в середині весни. Вони розуміють, які інструменти, в якій кількості. Ми будемо мати усе це безпосередньо тоді, коли нам це буде потрібно,

– повідомив Михайло Подоляк.

Яку військову допомогу отримає Україна і коли

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес повідомив, що танки Challenger приїдуть в Україну ближче до літа. Спершу українські військові пройдуть відповідні навчання. нагадаємо, що мова про ескадрилью танків Challenger 2 – тобто 14 одиниць.

Раніше посол України у Франції Вадим Омельченко заявив, що партнери пообіцяли надати ЗСУ 321 важкий танк. Мова про "Леопарди" від Німеччини та "Абрамси" від США та інші танки від союзників.

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