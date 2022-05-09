Ми перемогли нацизм – переможемо і рашизм, – Залужний

Валерій Залужний у понеділок, 9 травня, заявив, що українці знову боряться за свободу. Наш народ – знову на боці добра.

Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив у соцмережі потужне відео. У ньому проводять паралелі між подіями Другої світової війни та війни Росії з Україною.

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У відео згадують, як Гітлер заявив про свої посягання на Польщу, й 1 вересня 1939 року розпочалася Друга світова війна. Володимир Путін розпочав повномасштабну війну проти України 24 лютого 2022 року.

Кадри, як люди ховаються від бомбардування у час Другої світової війни, змінюються аналогічними кадрами з 2022 року.

Ніколи знову? Ми знову боремося за свободу. Ми знову на стороні добра. Ми перемогли нацизм. Ми переможемо й рашизм,

– заявив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив відео до 9 травня:

Звернення Зеленського 9 травня

Володимир Зеленський 9 травня також звернувся до українців. Президент наголосив, що Україна переможе російських загарбників, як перемогла нацистів у Другій світовій війні.

Зеленський наголосив, що триває війна не двох армій, а двох світоглядів. На Україну напали варвари, які ракетами обстрілюють музей Григорія Сковороди та думають, що можуть знищити українську філософію. Однак українці не віддадуть ні своєї історії, ні своєї землі.

Президент зауважив, що цьогоріч у День перемоги над нацизмом українці виборюють нову перемогу. Водночас над українцями не пануватиме жоден загарбник. Рано чи пізно хоробрий український народ завжди перемагає. Українці здолають "хоч орду, хоч нацизм, хоч суміш першого й другого, якою є нинішній ворог".

"Наші землі засівали кулі та снаряди, але жоден ворог не зміг пустити тут коріння. У нашому небі літали ворожі стріли та ракети, але нікому не дано затьмарити нашу блакить. Нема кайданів, які можуть скувати наш вільний дух", – наголосив президент.

Зеленський пообіцяв українцям, що скоро у них буде два дні перемоги. А у ворога – не залишиться жодного. Тоді Хрещатик побачить парад перемоги – перемоги України.

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